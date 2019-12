नई दिल्ली: सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill ) पेश किया. इस विधेयक को बहुमत के साथ लोकसभा में पास करा लिया गया. नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया और विधेयक को गलत बताया. इस विधेयक को पर एनडीए गठबंधन की पार्टियों ने समर्थन दिया. जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भी लोकसभा में विधेयक का समर्थन किया. जदयू की तरफ से बिल के समर्थन किए जाने को लेकर सोमवार को पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने निराशा जाहिर की है.

Disappointed to see JDU supporting #CAB that discriminates right of citizenship on the basis of religion.

It’s incongruous with the party’s constitution that carries the word secular thrice on the very first page and the leadership that is supposedly guided by Gandhian ideals.

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 9, 2019