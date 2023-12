Patna University में हॉस्टल के छात्रों के बीच झड़प, बमबाजी, फायरिंग, पथराव और मारपीट हुई

Patna, Bihar: बिहार की राजधानी पटना (Patna) में आज सोमवार को पटना यूनिवर्सिटी (Patna University) में हॉस्टल के छात्रों के बीच झड़प हुई है. हॉस्टल के छात्रों के बीच झड़प, बमबाजी, फायरिंग, पथराव और मारपीट की घटनाएं हुई हैं. पुलिस ने जिंदा बम बरामद किया है. फिलहाल पुलिस बड़ी संख्या में पटना यूनिवर्सिटी में कैंपस में तैनात है.

बमबाजी की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस ने एक जिंदा बम बरामद किया. फिलहाल पुलिस कैंपस में कैंप कर रही है. घटना को अंजाम देने वाले छात्र वहां से भाग गए हैं.

#WATCH | Bihar: Ashok Kumar Singh, DSP Town, Patna says, “There was a clash between hostel students at Patna University. Incidents like bombing, firing, stone pelting and fighting have taken place. However, there were no casualties in this incident. As soon as the information… pic.twitter.com/4t3JAtMglS

— ANI (@ANI) December 4, 2023