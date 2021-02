CM Kanya Utthan Yojana Online, Bihar Govt gives Rs. 50 thousand to each girl, know how to apply at edudbt.bih.nic.in: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार राज्य की लड़कियों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. इन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (CM Kanya Utthan Yojana). इस योजना के तहत नीतीश सरकार बेटियों को 12वीं यानी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन करने के बाद 50 हजार रुपये तक की सहायता देती है. Also Read - इस राज्य में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को मिलेंगे 50 हजार रुपये, इंटर पास करने पर 25 हजार, जानें इसके बारे में सबकुछ...

इसमें एक शर्त है कि लड़की अनमैरिड होनी चाहिए. इंटर करने वाली लड़की को 25 हजार और ग्रेजुएट करने वाली लड़की को 50 हजार की सहायता दी जाएगी. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने यह फैसला लिया.

इस योजना के तहत लाभ लेना भी काफी आसान है. इसके लिए बेटियों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. उनके पास केवल कुछ दस्तावेज होने चाहिए.

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

लड़की के नाम से बैंक खात

आधार नंबर

मोबाइल नंबर

बिहार राज्य में मौजूद बैंक में ही खाता होना चाहिए

आवेदन करने के स्टेप्स

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है. आपको सबसे पहले बिहार सरकार की वेबसाइट edudbt.bih.nic.in पर जाना होगा. यहां आपको सबसे ऊपर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लिंक दिखेगा. यहां पर 12वीं और ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं के लिए अलग-अलग लिंक हैं. दोनों लिंक पर आवेदन करने की प्रक्रिया एक जैसी है. वैसे यहां आपको तीन लिंक दिखेंगे. इसके लेकर आपको परेशान होने की जरूरत है. यहां एक लिंक छात्राओं के रजिस्ट्रेशन के लिए है. जबकि एक अन्य लिंक यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के लिए है.

इसके लिए केवल ऑनलाइन ही आवेदन होगा. आवेदन पत्र को कॉलेज से स्वीकृत कराने की कोई जरूरत नहीं है. यहां तक की छात्राओं अपने कॉलेज से भी कोई डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है.

इसके अलावा छात्राओं को आवेदन करते समय यह बताना होगा कि रिजल्ट आने के वक्त वह अविवाहित थीं. इसकी घोषणा ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा.