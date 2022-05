Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी जिले में दशकों से निर्जीव पड़ी लखनदेई नदी की उड़ाही का कार्य को देखने खुद सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए और काफी देर तक रुककर वहां सूखी पड़ी नदी को निहारते रहे. लेकिन जैसे ही सीएम नीतीश कुमार का हैलीकॉप्टर हवा में उड़ा, उसके उड़ते ही लखनदेई नदी के तटबंध पड़ बनाया गया बांध अचानक टूट गया और देखते-ही-देखते पानी पूरे गांव में भर गया. एक ग्रामीण ने कहा, “जैसे ही सीएम गए, तटबंध टूट गया और बाढ़ आ गई है. अब हम अपने गांव में नदी के पानी के प्रवेश को कैसे रोकें.”Also Read - टीचर को ले भागी छात्रा, बोली-अब जीऊंगी तो इन्हीं के साथ और मरुंगी भी तो बंधु चौधरी के साथ

बता दें कि सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड स्थित खाप-खोपराहा में सीएम नीतीश कुमार लखनदेई नदी की उड़ाही का निरीक्षण करने पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान सीएम के द्वारा नए निर्माणाधीन बांध का निरीक्षण किया गया और सीएम को पूरी जानकारी दी गई. सीएम नीतीश कुमार ने भी बांध का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश भी जारी किया. Also Read - बिहार: गृह प्रवेश में गया था टीचर का परिवार, तभी चोरों ने नगदी सहित उड़ा लिया दस लाख का सामान

