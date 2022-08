बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kuamar) के हेलीकॉप्टर की एमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. सीएम के हेलिकॉप्टर को बिहार के गया में आपातस्थिति में उतारना पड़ा. बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा. मालूम हो कि सीएम नीतीश कुमार का गया, जहानाबाद, अरवल समेत अन्य जिलों में हवाई दौरा था. हालांकि, मौसम बिगड़ जाने की वजह से गया एयरपोर्ट पर चॉपर को उतारना पड़ा. जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार वहीं से पटना लौट गए.Also Read - कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर गर्माई सियासत, अखिलेश यादव ने दागा सवाल, पूछा- नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी?

Bihar CM Nitish Kumar's helicopter makes an emergency landing in Gaya due to bad weather conditions. CM went out to survey the drought situation in the state.

