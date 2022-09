Bihar Politics: बिहार में जहां महागठबंधन मजबूती से सामने दिख रहा है वही बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है. खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी के कई नेता नीतीश सरकार को घेर रही है. इसपर जहां आज नीतीश ने भी जवाब दिया है, वहीं तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है.Also Read - पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला- भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण

बिहार में हो रही छापेमारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि बीजेपी के करीब 1000 विधायकों और 300 सांसदों के घरों पर छापेमारी की गई है? क्या वे सभी पवित्र हैं? सुरक्षा के चलते उनके घरों पर छापेमारी नहीं की जा रही है. बीजेपी में जाने वाले सभी लोग पवित्र हैं,

इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार पर कसा और कहा कि हम लोग किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करते हैं. कोई किसी भ्रष्टाचारी को बचाएगा? नीतीश कुमार ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि इधर उधर जो कुछ राज्यों में हो रहा है कहां से किसको लाने का तो वो लोग सोचे अपना. हम लोगों ने तो इतने दिनों में कभी भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया.

#WATCH | …Been working for past several yrs.I don’t pay attention to what someone in Centre says.Nobody is shielding the corrupt.They should think about what’s happening in other states..: Bihar CM on PM’s statement ‘Action against corrupt creating new polarisation in politics’ pic.twitter.com/lse01OMyfB

— ANI (@ANI) September 2, 2022