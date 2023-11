Population Control पर दिये बयान को लेकर बढ़ेंगी Nitish Kumar की मुश्किलें! CJM कोर्ट में शिकायत दर्ज

Bihar News Today: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) पर दिये बयान पर राजनीतिक घमासान जारी है. नीतीश कुमार ने हालांकि बयान पर माफी मांग ली लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. इन सबके बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत (CJM Court) में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी.

Bihar | Complaint lodged at the court of Chief Judicial Magistrate, Muzaffarpur against Chief Minister Nitish Kumar over the derogatory language used by him to explain the role of education and the role of women in population control in the State Assembly yesterday. Matter to be… pic.twitter.com/fQ6qYjgBc0

