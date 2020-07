Complete Lockdown in Bihar Update: कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से बिहार में कल यानी 16 जुलाई से एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है. लेकिन यह लॉकडाउन पहले की तरह कड़ा नहीं रहेगा. इसमें तमाम चीजें खुली रहेंगी. राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की थी. इस बारे में राज्य सरकार ने एक विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किया है. आइए हम आपको बताते हैं कि इस 16 दिन के लॉकडाउन में कौन सी चीज खुलेगी और कौन सी बंद रहेगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 16 दिवसीय लॉकडाउन सभी नगर निगमों, जिला, सब डिविजनों और प्रखंड मुख्यालयों में प्रभावी रहेगा. यानी ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है. Also Read - England vs West Indies 2nd Test Live Streaming: जानें, कब और कहां देख सकेंगे इंग्लैंड और विंडीज के बीच दूसरे टेस्ट का LIVE मैच

ये चीजें पूरी तरह रहेंगी बंद (Bihar Shutdown)

1. सभी वाणिज्यिक और निजी संस्थान.

2. सभी शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध और कोचिंग संस्थान.

3. सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं.

4. सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मंनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक.

ये चीजें खुली रहेंगी

1. अस्पताल और इससे जुड़े सभी संस्थान

2. राशन, खाद्दाय, किराना, फल और सब्जी, डेयरी और मिल्क बूथ, मीट और मछली की दुकानें

3. बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम

4. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

5. हॉस्टिलिटी सर्विस, होटल, मोटल्स और लॉज

6. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं मिलेगी.

7. रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन केवल होम डिलिवरी सेवा मिलेगी.

8. औद्योगिक संस्थान खुलेंगे लेकिन कोरोना से बचाव के कड़े कदम उठाने होंगे.

9. केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक हवाई और ट्रेन सेवा जारी रहेगी.

10. पूरे बिहार में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलेंगे.

11. निजी वाहनों को अनुमति दी गई है लेकिन केवल कुछ निश्चित गतिविधियों के लिए.

12. माल ढुलाई को अनुमति दी गई है.

13. सभी जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को घर से दफ्तर जाने की अनुमति.