Rajya Sabha Election 2022: बिहार में राज्यसभा के चुनाव को लेकर सियासत गर्म है. इस बीच कांग्रेस ने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है. कांग्रेस ने रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार बनाया है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां दो सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है. ऐसे में रंजीत रंजन की जीत तय मानी जा रही है.

राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद रंजीत रंजन ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद कहा है.

I’m extremely humbled and grateful to my party , to madam Sonia Ji and Rahul Ji for nominating me for Rajya Sabha🙏

— Ranjeet Ranjan (@Ranjeet4India) May 29, 2022