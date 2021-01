Bihar Corona Vaccine News: कोरोना वैक्सीन का सबको इंतज़ार था. अब ये वैक्सीन राज्यों में पहुँच रही है. इसी क्रम में बिहार में भी वैक्सीन (Corona Vaccine for Bihar) पहुंचा दी गई है. कोरोना वैक्सीन (Corona Virus) की पहली खेप बिहार की राजधानी पटना पहुंच गई है. 16 जनवरी से यहां कोरोना का टीकाकरण (Corona Vaccination from 16th January in bihar) का काम प्रारंभ हो जाएगा. Also Read - Odisha Schools Reopen: स्कूल खुलते ही कोरोना का कहर, तीन दिन में 31 स्टूडेंट्स-टीचर्स हुए positive

पहली खेप में 54, 900 शीशी पटना पहुंची हैं. पटना हवाई अड्डा पर विमान से वैक्सीन दोपहर करीब डेढ़ बजे पटना पहुंची और यहां से सभी वैक्सीन को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) भेजा गया. इस मौके पर पटना हवाई अड्डे (Patna Airport) पर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे. Also Read - Corona Virus in India: देश में लगातार घट रहा कोरोना का असर, 229 दिनों में पहली बार 170 से कम मौतें

स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों का बताया कि बिहार में कुल 54,900 शीशी पहुंची हैं, जिसमें करीब साढ़े पांच लाख लोगों को टीका दिया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि एक शीशी में 10 लोगों को टीका दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पहले श्रेणी में हेल्थ वर्कर (Vaccine for Frontline Workers) और उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को डोज प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी. Also Read - Corona Vaccination in Delhi: 13 जनवरी को दिल्ली में पहुंचेगी वैक्सीन, 16 से लगेंगे टीके, 89 सेंटर्स में होगा टीकाकरण अभियान

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय (Health Minister Mangal Pandey) ने इन दिन को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक और खुशी से भरा हुआ है. 8-10 महीने के कोरोना प्रभाव के बाद वैक्सीन की पहली खेप पटना पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि बिहार में टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से यह अभियान प्रारंभ कर दिया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य के 300 स्थानों पर टीकाकरण (Corona Vaccination in Bihar) का कार्य प्रारंभ होगा. उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर एक टीका औषधि केंद्र, क्षेत्रीय स्तर पर 10, जिलास्तर पर 38 और प्रखंड स्तर पर 630 टीका औषधि भंडार की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि बुधवार को वैक्सीन को क्षेत्रीय स्तर पर बने केंद्रों तक पहुंचा दिया जाएगा.