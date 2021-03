Corona Vaccine Free In Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) का आज 70वां जन्मदिन है. इस मौके पर सीएम नीतीश ने आज अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना का टीका हर किसी को मुफ्त में दिया जाएगा. बता दें कि आज सीएम नीतीश भी खुद पटना के आइजीएमएस अस्पताल में कोरोना के टीके की पहली खुराक लेंगे. Also Read - पीएम मोदी ने AIIMS में लिया Bharat Biotech COVAXIN का पहला डोज, लोगों से की ये अपील...देखें VIDEO

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि निजी अस्पतालों में भी जो लोग कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, उन्हें उस टीके की कीमत नहीं चुकानी होगी. राज्य सरकार खुद अपने खजाने से कोरोना टीका देने के लिए निजी अस्पतालों को वो राशि देगी. Also Read - Corona Vaccination 2nd Phase 1 March: आज से आप भी ले सकते हैं Corona Vaccine, जानिए जरूरी बातें...

आज नीतीश का 70वां जन्मदिन है

आज नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन है और जदयू के नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी के नेता का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार (Shravan Kumar) और अन्य मंत्री व विधायकों ने उन्हें बुके भेंट किया और बधाई दी.

JDU workers celebrate Bihar CM Nitish Kumar’s 70th birthday as ‘Vikas Diwas’ by offering prayers at Mahavir Temple near Station Golambar and distributing ‘laddus’, notebooks, pencils & milk among the poor in Patna pic.twitter.com/fQJ0xAlu2C

— ANI (@ANI) March 1, 2021