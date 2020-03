नई दिल्‍ली: बिहार सरकार ने Coronavirus की महामारी के मद्देनजर शुक्रवार को राज्‍य के सभी स्‍कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्‍थानों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है. सरकार ने कहा कि राज्‍य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनके स्कूल बंद होने तक उनके बैंक खातों में मिड-डे मील का पैसा मिलेगा.

बिहार सरकार ने कहा, कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए बिहार दिवस से संबंधित सभी सरकारी कार्यक्रम 31 मार्च तक बंद रहेंगे. बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसे रद्द कर दिया गया है.

