CoronaVirus Bihar: बिहार में कोरोना का कहर अब बढ़ता जा रहा है. बुधवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी गई जो इस साल में सबसे ज्यादा है. वहीं मौत के भी आंकडे़ अब चिंताजनक होते जा रहे हैं. इसी बीच कोरोना के इलाज में लापरवाही की भी एक खबर मिली है जिसमें एक रिटायर्ट फौजी के बेट ने आरोप लगाया है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता तो शायद मेरे पिता की मौत नहीं होती.

कोरोना पीड़ित लखीसराय निवासी 60 वर्षीय विनोद कुमार सिंह ने पटना के एनएमसीएच के एमसीएच कोविड वार्ड परिसर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में ही इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया. संयोगवश उसी समय सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय एमसीएच वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर मिल रही सुविधाओं की जानकारी ले रहे थे.

मृतक का बेटा अभिमन्यु ने बताया कि उसने अपने पिता को गंभीर स्थिति में लखीसराय से एम्बुलेंस में लेकर सोमवार की शाम पटना एम्स पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने भर्ती लेने से इंकार कर दिया. मरीज की स्थिति बिगड़ती देख एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए एनएमसीएच ले जाने की सलाह दी.

Bihar: A COVID patient died in hospital premises allegedly after Patna’s NMCH hospital didn’t admit him for long

“My father was COVID positive. Other hospitals refused to admit him, NMCH hospital agreed. They made us wait outside for 1.5 hours,” says deceased’s son (13.04) pic.twitter.com/jxaTXfXrSI

