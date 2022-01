CoronaVirus In Bihar:बिहार में 23 दिसंबर के बाद कोरोना वायरस ने एक बार फिर से जो जो रफ्तार पकड़ी है, वह धीरे-धीरे अब तेज होती जा रही है. अब राज्य में प्रतिदिन 300 से ज्यादा नये कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं. सोमवार को ही राज्यभर में कोरोना के 344 नए मामले सामने आये हैं, जिसमें से पटना में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं. यहां की सिविल सर्जन के अनुसार पटना जिले में 218 नये लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है. हालांकि, स्वास्थ विभाग के आंकड़ों के अनुसार पटना में 160 नये केस मिले हैं.Also Read - Omicron In Bihar: सीएम नीतीश ने कहा-बिहार में नहीं आया है कोई ओमिक्रॉन, आएगा तो हम हैं तैयार

पटना के एनएमसीएच अस्पताल में 72 और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. अब इस अस्पताल में कोरोना संक्रमित डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या 168 हो चुकी है. इससे एक दिन पहले रविवार को यहां 84 डॉक्टर पॉजिटिव पाये गये थे. दूसरी ओर आइजीआइएमएस में 17 एमबीबीएस छात्रों में कोरोना संक्रमण मिलने की सूचना है. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है. वहीं राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में पांच डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं. इन पांच डॉक्टरों में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एक वैज्ञानिक भी शामिल हैं. इन्हीं पांच में एक डॉक्टर आइजीआइसी के हैं. पटना एम्स में भी चार डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण मिला है. Also Read - Bihar Unlock-9.0: बिहार में शादी करने से पहले प्रशासन की लेनी होगी इजाजत, जान लीजिए अनलॉक के नए दिशा-निर्देश

Bihar | “72 more doctors of Nalanda Medical College and Hospital (NMCH) in Patna have tested positive for COVID-19,” said Dr Binod Kumar Singh, Medical Superintendent of NMCH yesterday

— ANI (@ANI) January 3, 2022