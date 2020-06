पटना: कोरोना संक्रमण के इस दौर में अगर आप ट्रेन से यात्रा करने या किसी अन्य कारण से जल्दबाजी में अपने साथ फेस मास्क और सैनिटाइजर ले जाना भूल गए हों, तो अब चिंता करने की बात नहीं है. रेलवे ने इसके उपाय कर दिए हैं. पटना रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक फेस मास्क और सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन लगाई गई है, जहां आप इनके कीमत भुगतान कर इसे आसान से प्राप्त कर सकते हैं. Also Read - दिल्‍ली में जुलाई में कोरोना के 5.5 लाख केस होंगे, 80,000 बेड की जरूरत होगी: डिप्‍टी CM मनीष सिसोदिया

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने मंगलवार को बताया कि पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर लगाई गई ऑटोमोटिक वेंडिंग मशीन में पैसा डालकर फेस मास्क और सैनिटाइजर ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल यहां फेस मास्क दो वेराइटी के हैं, जिसकी कीमत पर 80 रुपये और 100 रुपये है जबकि सैनिटाइजर की उपलब्ध दो वेराइटी की कीमत 50 और 100 रुपये है.

Automated Face Mask and Hand Sanitiser dispenser machine comissioned at Patna Station of Bihar to facilitate those passengers who forgot to carry their mask/sanitizer while coming to Railway Station. pic.twitter.com/wF9MdkRyAh

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 8, 2020