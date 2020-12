Corona Vaccine Update: देश में जारी कोरोना संकट के बीच इसके वैक्सीन (Covid Vaccine News) पर भी तेजी से शोध किये जा रहे हैं. भारत में भी कई वैक्सीन परीक्षण के अलग-अलग चरणों में हैं. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोरोना की कोई कारगर और सुरक्षित वैक्सीन आएगी. सरकार ने वैक्सीन को कम समय में देश के नागरिकों तक पहुंचाने की रूपरेखा भी तैयार कर ली है. बिहार में भी कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine Latest Update) के वितरण और इसके रखरखाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. Also Read - No Crime In Bihar: नीतीश की नई सरकार ने 85 पुलिसकर्मियों को किया बर्खास्त, 644 पर कड़ी कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग के अधिाकरियों के मुताबिक, केंद्र सरकार के निर्देश पर वैक्सीन उपलब्ध कराने के पूर्व उसके वितरण की व्यवस्था दुरुस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप वैक्सीन के वितरण की तैयारी की जा रही है. इसके लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा. Also Read - ब्वॉयफ्रेंड की शादी से बौखलाई प्रेमिका ने दुल्हन के काटे बाल, आंखों में डाली feviquick और फिर...

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को पहले कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए सरकारी क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र के सभी स्वास्थ्यकर्मियों का डाटा बेस बनेगा. इसमें सरकारी के अलावा निजी स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल होंगे, जो कोरोना के इलाज से जुड़े हैं. कहा जा रहा है कि ऐसे कर्मियों को वैक्सीन देने के बाद ही आम आदमी का नंबर आएगा. Also Read - कोरोना के डर से किम जोंग उन ने लगवाया बिना अप्रूवल वाला चाइनीज टीका, कई दिनों से हैं 'गायब'

सरकार के आदेश के बाद बिहार में मेडिकल कॉलेजों से लेकर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों का पूरा ब्योरा तैयार किया जा रहा है. राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रदेश के सभी जिलों से सूचना मांगी है. स्वास्थ्य विभाग ने इसके वितरण को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इसे व्यवस्थित रखने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक तैयारी की जा रही है. इसके लिए टीम बनाने का निर्देश दिया गया है. कहा जा रहा है कि प्रखंड स्तर तक वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गांवों तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.

(इनपुट: IANS)