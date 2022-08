Bihar News: बिहार के नए नवेले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को अभी मंत्री पद की शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है. उन्हें किडनैपिंग मामले में ये वारंट जारी हुआ है. बता दें कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार 2014 के बिल्डर के अपहरण के मामले में आरोपी हैं और इसी वजह से कोर्ट की तरफ से उनके खिलाप वारंट जारी हुआ है. जानकारी के मुताबिक उन्होंने वारंट जारी होने पर सरेंडर कर दिया है. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है.Also Read - बिहार में सरकार से बाहर होने के बाद, बीजेपी कर सकती है बड़े बदलाव, वीडियो में जानें क्या है पूरा माजरा | Watch Video

Bihar | I do not know, I have no information about this: CM Nitish Kumar on Bihar law min Kartikeya Singh’s allegedly outstanding arrest warrant https://t.co/LmocwcmJwM pic.twitter.com/qCF52FP0wz

— ANI (@ANI) August 17, 2022