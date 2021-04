Bihar Covid-19 News Latest Updates: बिहार (Bihar) में पिछले चौबीस घंटों में 12,359 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है. शनिवार (24 अप्रैल, 2021) को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मरीजों के बाद अब राज्य में एक्टिव केस 81,960 हैं. पिछले चौबीस घंटे में 6,741 मरीज ठीक भी हुए हैं. इधर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के बीच सरकार को अब डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफों के खाली पदों की कमी की याद आई है. Also Read - Gujarat के डिप्टी सीएम Nitin Patel को COVID-19 की पुष्टि, हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए

राज्य में डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफों की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने आज चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वाक-इन-इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक जिला में आवश्यकतानुसार चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए.

