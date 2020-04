नई दिल्‍ली: बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बुधवार सुबह तक 4 मरीज बढ़कर आंकड़ा 70 हो गया है. इनमें से 2 महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 35 साल और 25 साल है और एक 60 साल का वृद्ध भी है. जबकि राज्‍य में एक मरीज की मौत हो चुकी है. बता दें कि एक दिन पहले बिहार में बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्‍या 66 थी. Also Read - Covid-19: लूडो खेलते वक्त छींक आने पर दो युवकों में हुआ झगड़ा, कोरोना का नाम लेने पर मारी गोली

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ये जानकारी देते बताया कि दुबई से लौटे व्‍यक्ति के कारण मुंगेर में एक 60 साल का वृद्ध भी संक्रमित है. Also Read - World War II का हिस्सा रहे 99 साल के इस बुज़ुर्ग ने दी कोरोना को मात, कहा- विश्व युद्ध से कहीं ज़्यादा है...

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार कोरोना वायरस के आंकड़ों की आज एक जानकारी शेयर की है, जिसमें उन्‍होंने पिछले 24 घंटे में राज्‍य में कोरोना वायरस के संक्रमण की मामलों की जानकारी दी है. Also Read - Lockdown 2.0 Guidelines: 20 अप्रैल के बाद ये संस्थान शुरू करेंगे काम और इन पर रहेगी पाबंदी, देखें पूरी लिस्ट

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी जानकारी में बताया कि टेस्टिंग की गति प्रतिदिन 500 के आसपास है, जबकि सभी राज्‍य इसकी गति को तेज कर रहे हैं. मुझे उम्‍मीद है कि ठोसरूप में यह बढ़ेगी, जब सभी लक्षण वाले मरीजों के उन तीन-चार जिलों में टेस्टिंग शुरू करेंगे.

#BiharFightsCorona testing statistics as of 10 am on 15/4/2020. no covid-19 positives in last 24 hours. pic.twitter.com/MwXDVEThnG

— sanjay kumar (@sanjayjavin) April 15, 2020