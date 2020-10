Bihar Assembly Election 2020 : भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने खुलासा कर दिया तो कांग्रेस को चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा. बिहार चुनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री पटना में एक रैली को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, “कांग्रेस के द्वारा हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है. कहा जा रहा है कि चीन ने 1200 वर्ग किमी जमीन कब्जा कर ली है. यदि मैं खुलासा कर दूंगा, तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा. सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है उस पर हमें गर्व होना चाहिए.” Also Read - अगर हमारी सीटें ज्‍यादा भी आती हैं, तब भी नीतीश कुमार जी ही हमारे नेता होंगे: बीजेपी अध्‍यक्ष

उन्होंने कहा, "पुलवामा की घटना के बाद ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे. अब पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर वहाँ का मंत्री कह रहा है कि पुलवामा की घटना वहाँ की सरकार की शह पर हुई है. मैं राहुल गांधीजी से पूछना चाहता हूँ कि वे अब क्यों नहीं बोलते? वे चुप क्यों है?

उन्होंने कहा, "मैं तब गृह मंत्री था जब पुलवामा हमले में हमारे 40 जवानों की जान चली गई थी, उन्होंने (कांग्रेस) इसे चुनावों से पहले सहानुभूति पाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा रची गई साजिश बताया. हम ऐसी घृणित राजनीति करने के बजाय घर बैठेंगे."

#WATCH : Congress is questioning bravery of our soldiers. It’s being said that China has captured 1200 sq km of land, it will be difficult for them to save face if I make a disclosure: Defence Minister Rajnath Singh in Patna #BiharElections pic.twitter.com/bbabReiK1C

#WATCH I was the Home Minister when 40 of our soldiers lost their lives in Pulwama attack, they called it a conspiracy hatched by Prime Minister to get sympathy ahead of elections. We’d rather sit at home than do such disgusting politics: Defence Minister Rajnath Singh in Patna pic.twitter.com/BdzlJF11ET

