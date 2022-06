बिहार की राजधानी पटना (Patna) में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी (SpiceJet flight Emergency Landing) लैंडिंग हुई है. SpiceJet की यह फ्लाइट पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी. उड़ान भरते ही विमान के इंजन से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद वापस इसे वापस पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया. विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं. आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘स्पाइस जेट की उड़ान संख्या 723 को पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराया गया. उड़ान भरते ही विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई. इसकी वजह से विमान के विंग से आंग की चिंगारी निकलने लगी. इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.Also Read - स्पाइसजेट के शेयरों में गिरावट, कहा- हवाई किराये में हो कम से कम 10-15 फीसदी की वृद्धि

#WATCH Patna-Delhi SpiceJet flight safely lands at Patna airport after catching fire mid-air, all 185 passengers safe #Bihar pic.twitter.com/vpnoXXxv3m

Also Read - स्पाइसजेट के बोइंग 737 विमान की विंडशील्ड में क्रेक आया नजर, पायलट ने फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा

बताया जा रहा है कि विमान ने 12 बजे उड़ान भरी थी और 12 बजकर 30 मिनट पर इसकी सेफ लैंडिंग कराई गई. विमान में कुल 185 लोग सवार थे. Also Read - देश की सबसे बड़ी एयरलाइन Spicejet पर हुआ साइबर अटैक, फ्लाइट लेट होने से यात्री हुए परेशान

#WATCH Delhi bound SpiceJet flight returns to Patna airport after reporting technical glitch which prompted fire in the aircraft; All passengers safely rescued pic.twitter.com/Vvsvq5yeVJ

— ANI (@ANI) June 19, 2022