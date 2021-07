पटना: राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई पर पटना के एक पॉश इलाके में एक भूखंड पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद उन्होंने (रेणु देवी) कहा कि उनका नाम अनावश्यक रूप से विवाद में घसीटा जा रहा है क्योंकि उनका अब अपने भाई से कोई संबंध नहीं है. रेणु देवी ने कहा कि मैं पिछले 42 सालों से सार्वजनिक ज़िन्दगी बिता रही हूं. मुझ पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है. Also Read - नीतीश सरकार के 2 मंत्री आमने-सामने, JDU के मंत्री ने BJP के मंत्री को दी सीमा में रहने की चेतावनी

रेणु देवी राज्य के दो उपमुख्यमंत्रियों में से एक हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह एक महिला हैं और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से आती हैं. शहर के पटेल नगर इलाके के दो निवासियों ने उनके भाई रवि प्रसाद पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है.

I'm deeply sad to know that my name is being dragged into someone's (her brother Vinu Kumar) matter with whom I have no contact for last the 5 years. I am living a public life for the last 42 years, no one in the country can raise a finger on my behaviour: Dy CM Bihar, Renu Devi pic.twitter.com/nG5mQW8HCo

— ANI (@ANI) July 3, 2021

— ANI (@ANI) July 3, 2021