बिहार के आरा में आवारा कुत्तों का आतंक, 80 लोगों को काटा; अस्पताल में भर्ती

Bihar News: बिहार के आरा शहर में एक आवारा कुत्ते ने करीब 80 लोगों पर हमला कर दिया. भोजपुर के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि शिवगंज, शीतला टोला, महादेव रोड और सदर अस्पताल क्षेत्र में बुधवार को कुत्ते ने कई लोगों पर हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. अधिकारी ने कहा कि पुलिस और निकाय अधिकारियों ने कुत्ते की तलाश तेज कर दी है तथा कुछ इलाकों में सुरक्षाकर्मियों को भी तैनात किया गया है.

वहीं, जिला अस्पताल के डॉ. नवनीत कुमार चौधरी ने बताया कि जिला अस्पताल आरा में कुत्ते के काटने के मामले में करीब 80 लोग आ चुके हैं. मरीजों में 10-12 बच्चे हैं.मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है.