'रामचरितमानस' पर अपने मंत्री के बयान की नीतीश कुमार को जानकारी नहीं, जानें क्या बोले मुख्यमंत्री

Ramcharitmanas Controversy: ‘रामचरितमानस’ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताए जाने के बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत गर्म है. हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिक्षा मंत्री के इस बयान की कोई जानकारी नहीं है. नीतीश कुमार से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अपनी समाधान यात्रा के क्रम में दरभंगा में है. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उनसे शिक्षा मंत्री के ‘रामचरितमानस’ पर दिए गए बयान पर सवाल किया गया, तब मुख्यमंत्री ने इस बयान को लेकर अनभिज्ञता जता दी.

I don’t know anything about it: Bihar Chief Minister Nitish Kumar on being asked about Education Minister Chandra Shekhar’s ‘Ramcharitmanas’ statement pic.twitter.com/14jn059jeo — ANI (@ANI) January 12, 2023