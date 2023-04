बिहार के कई जिलों में लगे भूकंप के झटके, किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं

बिहार के अररिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, भागलपुर समेत कई जिलों में भूकंप के झटके लगे. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई. किसी भी तरह की नुकसान की जानकारी नहीं आयी है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि भूकंप के झटके सुबह साढ़े 5 बजे लगे थे. इसकी गहराई जमीन से 10 किमी नीचे थी. भूकंप के झटके लगने से कई लोग घरों से बाहर आए गए. जबकि कुछ लोगों को पता ही नहीं चला.

जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि सुबह करीब 5:33 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया. कई लोग घरों में सोए थे .भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए. बताया जाता है कि पूर्णिया और अररिया जिला के मध्य रानीगंज प्रखंड में भूकंप का केंद्र था जो 10 किलोमीटर डेप्थ मे था. जिस कारण किसी तरह की अनहोनी घटना नहीं हुई है. लेकिन भूकंप के कारण लोग भयभीत हैं .