Earthquakes in Patna Bihar: पटना में भूकंप से दहशत, देर तक हिलती रही धरती | VIDEO

Earthquakes in Patna Bihar: बिहार के कई हिस्सों में भूकंप के झटके लगे हैं. बिहार की राजधानी पटना में भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए. भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग अपने घरों से बाहर निकल आये. बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर सड़कों पर खड़े हो गए. दहशत में आये लोग घरों के बाहर अब तक बैठे हैं.

#WATCH | Bihar: People come out of their homes as tremors felt in Patna pic.twitter.com/PoINrMXIA1

लोगों का कहना है कि भूकंप के तेज झटकों ने उनके दिमाग को भी झकझोर दिया. घरों के पंखे अचानक हिलने लगे. कई घरों में किचन के बर्तन ज़मीन पर गिर गए. इन सब के बीच महिलाएं पुरुष अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर भागे.

#WATCH | Tremors felt in North India | I was lying on the bed and the bed started vibrating. We understood it was an earthquake”, says Arun Kumar, a resident of Patna pic.twitter.com/eAUocFtdRZ

