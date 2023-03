लालू यादव के परिवार के खिलाफ छापों में एक करोड़ रुपए की अघोषित नकदी जब्त, 600 करोड़ की संपत्ति का पता चला: ईडी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate) ने शनिवार को बताया कि भारतीय रेल (Railways) के ‘नौकरियों के बदले जमीन’ ( land for job scam) घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले (PMLA Case) में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख (RJD chief) लालू प्रसाद के परिवार (Lalu Prasad’s family) के खिलाफ छापों में एक करोड़ रुपए की अघोषित नकदी जब्त की है और अपराध के माध्यम से प्राप्त 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है.

केन्द्रीय एजेंसी ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार और उनके सहयोगियों के लिए रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में किए गए निवेशों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. ईडी ने शुक्रवार को लालू प्रसाद के पुत्र व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित परिसर सहित परिवार के सदस्यों के विभिन्न परिसरों पर छापा मारा.

ईडी ने बयान में कहा, ईडी ने जॉब स्कैम के लिए रेलवे भूमि में 24 स्थानों पर तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, यूएस $ 1900 सहित विदेशी मुद्रा, 540 ग्राम सोना बुलियन और 1.5 किलो से अधिक सोने के आभूषण की बरामदगी हुई है.