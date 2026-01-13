By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
जमीन या घर की रजिस्ट्री के लिए बुजुर्गों को नहीं जाना होगा दफ्तर, इस राज्य में अब घर पर मिलेगी सुविधा- जानें क्या है पूरा आदेश
Land Registration At Home: राज्य सरकार ने 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है. 7 वर्किंग डे के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी होगा.
Bihar News Hindi: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है. बिहार में 80 साल या उससे अधिक के बुजुर्गों को अब फ्लैट या जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे. उन्हें अब घर पर ही ये सेवाएं दी जाएंगी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल के प्रभाव से लागू करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है.
80 साल के बुजुर्गों को मिलेगी यह सुविधा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि 7 निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के रोजमर्रा में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है. इसे लेकर सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है. उन्होंने आगे लिखा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के वृद्धजनों, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है उन्हें जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े काम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
क्या बोले सीएम नीतीश कुमार?
उन्होंने कहा, ‘अब राज्य के वैसे वृद्धजनों, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तथा वे जमीन, फ्लैट की रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही जमीन निबंधन से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी. इसे लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई के माध्यम से दस्तावेजों के निश्चित समय-सीमा के अंतर्गत निबंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी. आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.’
सीएम ने 19 जनवरी तक मांगे सुझाव
संबंधित विभाग द्वारा जमीन, फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित भूमि के संबंध में ताजा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जिस कारण उन्हें समस्या होती है. इसे ध्यान में रखते हुए भूमि की रजिस्ट्री के पूर्व भूमि के बारे में ताजा जानकारी क्रेता और विक्रेता को प्रदान करने की व्यवस्था भी की जा रही है.
इस व्यवस्था के तहत आवेदकों के अनुरोध पर आवेदन करने के पश्चात निबंधन विभाग द्वारा अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध करा दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए लोगों से 19 जनवरी तक सुझाव भी मांगे हैं.