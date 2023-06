बिहार के पूर्वी चंपारण में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में मारे गए दो डकैत, 3 पुलिसकर्मी घायल

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई है. एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दो डकैतों की मौत हो गई और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से जिंदा बम, एक पिस्तौल, एक गैस सिलेंडर और एक गैस कटर बरामद किया है. एसपी ने बताया कि हमने बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया है क्योंकि खेत में कुछ जिंदा बम दबे हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक, 25-30 डकैत थे और हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. डकैतों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हम उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने उनकी तस्वीरें स्थानीय पीएस के साथ-साथ नेपाल पुलिस को भी भेज दी हैं क्योंकि घटना नेपाल सीमा पर हुई है.