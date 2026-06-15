'फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या करवाई', जमानत पर रिहा होने के बाद खान सर पर रोशन आनंद का गंभीर आरोप | VIDEO

Khan Sir Coaching Firing Case: रोशन आनंद ने आरोप लगाये कि फैजल खान के गार्ड ने जेल के अंदर भी उनकी हत्या की साजिश रची थी. वह उनपर समझौता करने का दबाव बना रहे थे.

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ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली है.

Khan Sir Coaching Firing Case: पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए रोशन आनंद (Roshan Anand) ने सोमवार (जून, 15, 2026) को फैजल खान (खान सर) पर सनसनीखेज आरोप लगाए. रोशन आनंद ने कहा कि फैजल खान (Faisal khan) ने षड्यंत्र करके मेरे भाई प्रिंस की हत्या करवाई है. रोशन आनंद ने कहा कि जेल में भी फैजल खान के गार्ड ने उनकी हत्या की साजिश रची थी. उन्होंने कहा कि 12 और 13 जून की रात फैजल के दोनों गार्ड जेल में समझौता का दबाव बना रहे थे.

‘मेरे खिलाफ साजिश हुई’

ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद ने कहा, ‘मेरे खिलाफ साजिश रची गई है. मेरे भाई का मर्डर फैसल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद ने साजिश के तहत किया. जब मैं बाहर था, तो मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे जेल भेजा गया, तो मेरे भाई का मर्डर कर दिया गया. यह एक साजिश है. फैसल खान ने बहुत झूठ बोला है. हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, फिर भी उसने दावा किया कि फायरिंग हुई है. CCTV फुटेज में दिख रहा है कि फायरिंग किसने की—फैसल खान. फिर भी, फैसल खान जेल से बाहर है. पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया है…’

भाई की हत्या की CBI जांच की मांग

उन्होंने कहा कि वे सरकार से अपने भाई की हत्या की जांच CBI से कराने और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करते हैं. इतना ही नहीं रोशन आनंद ने फैजल खान को शिक्षक तक मानने से इनकार कर दिया.

नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था प्रिंस का शव

मालूम हो कि एक दिन पहले ही नेपाल में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. खान सर के कोचिंग पर हुए हमले के मामले में प्रिंस आरोपी था. FIR दर्ज होने के बाद से प्रिंस नेपाल में रह रहा था. देर रात उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. उसके साथ 6-7 दोस्त भी थे. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिंस 2021 में भी एक केस में आरोपी था और वह भी खान सर की कोचिंग पर हमले से जुड़ा था. प्रिंस की मौत के कारण का खुलासा नहीं पो पाया है. बताया जा रहा है कि प्रिंस की मौत होटल में रविवार (4 जनू) सुबह हुई है.