'फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या करवाई', जमानत पर रिहा होने के बाद खान सर पर रोशन आनंद का गंभीर आरोप | VIDEO

Khan Sir Coaching Firing Case: पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए रोशन आनंद (Roshan Anand) ने सोमवार (जून, 15, 2026) को फैजल खान (खान सर) पर सनसनीखेज आरोप लगाए. रोशन आनंद ने कहा कि फैजल खान (Faisal khan) ने षड्यंत्र करके मेरे भाई प्रिंस की हत्या करवाई है. रोशन आनंद ने कहा कि जेल में भी फैजल खान के गार्ड ने उनकी हत्या की साजिश रची थी. उन्होंने कहा कि 12 और 13 जून की रात फैजल के दोनों गार्ड जेल में समझौता का दबाव बना रहे थे.
ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद ने कहा, ‘मेरे खिलाफ साजिश रची गई है. मेरे भाई का मर्डर फैसल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद ने साजिश के तहत किया. जब मैं बाहर था, तो मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे जेल भेजा गया, तो मेरे भाई का मर्डर कर दिया गया. यह एक साजिश है. फैसल खान ने बहुत झूठ बोला है. हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, फिर भी उसने दावा किया कि फायरिंग हुई है. CCTV फुटेज में दिख रहा है कि फायरिंग किसने की—फैसल खान. फिर भी, फैसल खान जेल से बाहर है. पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया है…’
उन्होंने कहा कि वे सरकार से अपने भाई की हत्या की जांच CBI से कराने और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करते हैं. इतना ही नहीं रोशन आनंद ने फैजल खान को शिक्षक तक मानने से इनकार कर दिया.
#WATCH पटना, बिहार | ‘खान सर’ कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ के मामले में बेल पर रिहा होने के बाद, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद ने कहा, “मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। मेरे भाई की हत्या फैसल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद ने साजिश करके की थी। जब मैं बाहर… pic.twitter.com/xIC7goW7mE
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 15, 2026
मालूम हो कि एक दिन पहले ही नेपाल में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. खान सर के कोचिंग पर हुए हमले के मामले में प्रिंस आरोपी था. FIR दर्ज होने के बाद से प्रिंस नेपाल में रह रहा था. देर रात उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. उसके साथ 6-7 दोस्त भी थे. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिंस 2021 में भी एक केस में आरोपी था और वह भी खान सर की कोचिंग पर हमले से जुड़ा था. प्रिंस की मौत के कारण का खुलासा नहीं पो पाया है. बताया जा रहा है कि प्रिंस की मौत होटल में रविवार (4 जनू) सुबह हुई है.