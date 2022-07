Bihar News: अररिया जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक गुस्से में तलवार लहराता दिखाई दे रहा है. वह स्कूल पहुंचकर जोर-जोर से चीख रहा है और शिक्षकों पर अपना गुस्सा उतार रहा है. इतना ही नहीं, वह हेडमास्टर के साथ गाली-गलौच कर रहा है और कह रहा है कि इसी तलवार से काट डालेंगे. दरअसल, स्कूल में अपने बच्चे को पोशाक और किताब की राशि नहीं मिलने पर गुस्साया अभिभावक तलवार लेकर स्कूल जा पहुंचा और तलवार लहराते हुए स्कूल के हेडमास्टर के साथ गाली-गलौच की और तलवार से काट देने की धमकी भी दी.<Also Read - बिहार के प्रोफेसर की ईमानदारी पर फिदा हो जाएंगे आप, पढ़ाने को नहीं मिले छात्र तो सैलरी में मिले 24 लाख भी लौटा दिए

Bihar | Father reached his child’s school with a sword and threatened teachers allegedly after he didn’t get money for school uniform in Araria.

“An FIR has been registered in this matter,” said Jokihat SHO (07.07) pic.twitter.com/FFhaCwyES9

— ANI (@ANI) July 8, 2022