Omicron in Bihar : कोरोना वायरस (Coronavirus) का बेहद संक्रामक ओमीक्रोन (Omicron) वेरिएंट दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है. अभी तक इससे गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा कम ही बताया जा रहा है, लेकिन संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है. पहली बार दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में सामने आने के बाद ओमीक्रोन सिर्फ डेढ़ महीने में ही दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है. भारत की बात करें तो देशभर (Omicron in India) में करीब 1200 ओमीक्रोन संक्रमित पाए जा चुके हैं. बिहार में गुरुवार को ओमीक्रोन (Omicron in Bihar) का पहला मामला सामने आया. राजधानी पटना के 26 वर्षीय युवक के ओमीक्रोन से संक्रमित होने की पुष्टी हुई है. युवक हाल ही में दिल्ली की यात्रा से लौटा है.

बिहार की राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार सिंह ने प्रदेश में ओमीक्रोन वेरिएंट का पहला मामला आने की पुष्टि की है. मरीज राजधानी पटना के किदवईपुरी का रहने वाला है. दूसरी तरफ बिहार में कोरोना संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 132 नए मामले सामने आए हैं.

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में गुरुवार को कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे रोगियों की संख्या बढकर 333 हो गई है. एक महीने पहले राज्य में कोरोना वायरस के मामले 35 के आसपास थे और अब इसमें लगभग दस गुना वृद्धि हो चुकी है.

बिहार में कुल मिलाकर 12 हजार 96 लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं. पिछले 24 घंटों में इस रोग के कारण किसी की मौत होने की सूचना नहीं है. राज्य में अब तक 7 लाख, 76 हजार, 738 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. राज्य में अब तक कोविड रोधी टीकों की 9.93 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं.

(इनपुट – पीटीआई)