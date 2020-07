Flood In Bihar: देश के कई हिस्सों में महामारीके बीच बाढ़ के कार जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. इस कारण आज दरभंगा जिले के लहेरियासराय और समस्तीपुर हाइवे के पास बाढ़ के पानी के पहुंचने के कारण लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं जिले के सदर ब्लॉक में दफ्तरों में पानी भर गया. पूरे बिहार की बात करें तो लगभग 10 लाख यहां बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. Also Read - मन की बात: PM ने कहा, पाकिस्‍तान ने बड़े-बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने का दुस्‍साहस किया था

बिहार में बाढ़ प्रभावित उत्तरी जिलों में राहत सामग्री हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों के बीच गिराया जा रहा है. करीब 10 लाख लोग यहां बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं. शनिवार को किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. राहत पैकेट में ढाई किलोग्राम चावल, एक किलोग्राम चना, 500 ग्राम गुड़, माचिस और एक मोमबत्ती का पैकेट है. बाढ़ प्रभावित परिवारों की पहचान के बाद राज्य सरकार उन्हें छह-छह हजार रुपये की सहायता राशि भी मुहैया कराएगी.

Bihar: Severe waterlogging in the Sadar Block Office in Darbhanga. pic.twitter.com/A0Zvy0IWFE

— ANI (@ANI) July 26, 2020