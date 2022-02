Fodder Scam Latest Update: राजद प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) को चारा घोटाले (Fodder Scam) के एक अन्य मामले में दोषी करार दिया गया है. सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले (Fodder Scam) के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया. मालूम हो कि डोरंडा कोषागार से ही सबसे ज्यादा 139 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी. चारा घोटाले का ये सबसे बड़ा मामला साल 1990 से 1995 के बीच सामने आया था. लालू यादव (Lalu Yadav) को दोषी करार दिये जाने के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का रिएक्शन आया है. न्यूज एजेंसी ANI ने तेजस्वी के हवाले से कहा, ‘कोर्ट का आदेश सभी को मानना चाहिए. यह अंतिम फैसला नहीं है. 6 बार सजा सुनाई गई, हमने सभी मामलों के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. तो, यह अंतिम निर्णय नहीं है. लालू जी जरूर बरी होंगे. हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है.Also Read - Lalu Prasad Yadav: चारा घोटाला मामले में लालू दोषी करार, भेजे गए हिरासत में, 36 अभियुक्तों को जेल

Everyone should accept the Court's order. This is not the last judgment. Sentence was pronounced 6 times, we approached the High Court for all cases. So, this is not the last judgment. Lalu ji will definitely be acquitted. There is Supreme Court after High Court: Tejashwi Yadav https://t.co/xRmY8oySJQ pic.twitter.com/gD3R6E12k1

