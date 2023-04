बीजेपी में शामिल हुए जेडीयू के पूर्व नेता अजय आलोक, बोले- पीएम मोदी से पूरा देश प्रभावित है

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व नेता अजय आलोक शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में अजय आलोक को भाजपा की सदस्यता दिलाई. इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और गौरव भाटिया भी मौजूद रहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अजय आलोक का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि आज के नागरिकों की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पूरा करने का काम कर रहे हैं और इस यात्रा में अजय आलोक जैसे प्रोफेशनल और चिंतक का भाजपा में शामिल होना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है.

Former JD(U) leader Ajay Alok joins Bharatiya Janata Party, in the presence of Union Minister Ashwini Vaishnaw, in Delhi pic.twitter.com/Kk0zBWYT6v — ANI (@ANI) April 28, 2023