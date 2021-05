CoronaVirus Death: बिहार के सीवान जिले से सांसद रहे बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का दिल्ली के अस्पताल में कोरोना से निधन की खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई ने खबर दी थी कि शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन थोड़ी देर बात समाचार एजेंसी ने खुद की खबर का खंडन करते हुए कहा है कि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. Also Read - Covid-19 In India: Corona Vaccination के महा अभियान की महा मजबूरी, सिर्फ इन 6 राज्यों में आज से टीकाकरण

बता दें कि बिहार के राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन हत्या और अपराध के कई संगीन मामलों में सजा काट रहे थे और दिल्ली के तिहाड़ी जेल में बंद हैं. जेल में ही वे कोरोना से संक्रमित हुए थे और संक्रमित होने के बाद उनकी हालत गम्भीर हो गई थी जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Former RJD MP Mohammad Shahabuddin passes away at a hospital in Delhi where he was under treatment for #COVID19.

(File photo) pic.twitter.com/bE0b8pd6ge

— ANI (@ANI) May 1, 2021