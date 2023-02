गलवान में शहीद हुए जवान का पिता गिरफ्तार, पुलिस पर मारपीट, गाली-गलौज का आरोप; जानें क्या है मामला

Bihar News: लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए जवान के पिता के साथ गाली-गलौज और मारपीट के बाद गिरफ्तारी की खबर है. आरोप है कि बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा में शहीद बेटे के स्मारक बनाने पर पुलिस ने पहले गाली-गलौज और मारपीट की फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद जवान का नाम जय किशोर सिंह है. हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि मामला अवैध अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है.

एसडीपीओ, महुआ के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, ’23 जनवरी को जंदाहा में हरि नाथ राम और सरकारी भूमि पर एक मूर्ति के निर्माण की वजह से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद मूर्ति को दीवार बनाकर घेर दिया गया. इसके लिए उन्होंने प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मांगी. अगर वे चाहते तो अपनी जमीन पर इसका निर्माण कर सकते थे या फिर सरकार से जमीन मांग सकते थे. उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के कारण भूस्वामी के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है.