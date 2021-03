Bihar government big gift to employees on Holi: बिहार सरकार की तरफ से राज्य कर्मचारियों को होली का गिफ्ट दिया गया है. एक सरकारी आदेश के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के घर पर बच्चा होता है तो प्रसव होने पर हॉस्पिटल का सारा खर्चा स्वास्थ्य विभाग उठाएगा. सरकार ने यह कदम प्रदेश की आम जनता के साथ-साथ सरकारी कर्मियों में भी सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूक बनें इस कारण यह फैसला लिया गया है. सरकार की यह सहायता पहली दो संतानों के लिए ही है. Also Read - Holi 2021 Outfit Ideas: होली पर दिखना चाहती हैं स्टाइलिश? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की ड्रेसेस से लें आइडिया

बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय (Bihar Health Minister Mangal Pandey) ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कर्मियों के घर बच्चे जन्म लेने पर प्रसव के दौरान होने वाले खर्चों को सरकार का स्वास्थ विभाग उठाएगा. राज्य की उपचार नियमावली के अनुसार सरकार को यह शक्ति है कि वह ऐसे फैसले ले सकते है.

मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि वर्तमान में भी कई राज्य सरकारें अपने कर्मियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मियों के लिए इस तरह की सुविधा पहले से मौजूद है जिसमें सामान्य प्रसव व सिजेरियन प्रसव के लिए मेडिक्लेम आधारित सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. सरकार के इस फैसले में यह भी कहा गया है कि बच्चे का जन्म चाहें नार्मल हो या सिजेरियन दोनों ही केस में सरकारी कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. साथ ही यह लाभ सिर्फ दो बच्चों के जन्म तक ही मिल सकता है.