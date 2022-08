गोपालगंज: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आठ बार शपथ ली, इसके बाद भी नीतीश कुमार आज तक सीएम मटेरियल ही नहीं बन पाए, तो पीएम मटेरियल कहां से होंगे. उन्होंने कहा कि देश में नीतीश कुमार संभवत: पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आठ बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन कभी अपनी पार्टी के अकेले दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए. गोपालगंज में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के ‘फायर ब्रांड’ नेता माने जाने वाले सिंह ने कहा कि 2017 में भाजपा के पास दो ही रास्ते थे कि या तो नीतीश के साथ सरकार बना लें या फिर नए चुनाव में धकेल देते.Also Read - 'भारत जोड़ो' यात्रा: राहुल गांधी ने कहा- देश के लोगों का जोड़ने की राजनीति में यकीन, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं

भाजपा राजद के साथ नीतिगत कारणों से नहीं जा सकती. नीतीश के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता. जब घुंघरू बांध ही लिया तो कहीं भी जा सकते हैं. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि नीतीश कुमार को पीएम बनने के लिए उनके कई मंत्री पूजा नहीं कर रहे हैं. ये पूजा तेजस्वी यादव को सीएम बनने के लिए हो रही है. नीतीश कुमार बली का बकरा बनेंगे, वह न इधर का रहेंगे न उधर का रहेंगे.

#WATCH | Union Minister & BJP MP Giriraj Singh says, “…He (Nitish Kumar) was CM all these yrs but he’s the only one in the country who took CM oath 8 times but couldn’t form govt on his own even once. That’s why I say, he’s not even CM material, how can he become PM material?” pic.twitter.com/YCHhFkmxJk

— ANI (@ANI) August 22, 2022