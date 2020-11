Crime Against Women In Bihar: बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में वैशाली जिले के रहने वाली एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवती को छेड़खानी के बाद मिट्टी तेल डालकर जला दिया गया था. इस घटना में वह बुरी तरह झुलस गई थी. इसके बाद उसे पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) में भर्ती करवाया गया था. जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना से दुखी परिजनों ने पटना के करगिल चौक पर शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया. किसी तरह गांधी मैदान थाने की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने परिजनों को समझा-बुझाकर हंगामा शांत कराया. Also Read - Bihar Police SI Mains Admit Card 2020 Released: BPSSC ने दारोगा मेन्स का एडमिट कार्ड किया जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

दरअसल, वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के रसूलपुर हबीब गांव की रहने वाले 20 वर्षीय युवती ने 30 अक्टूबर को पुलिस पदाधिकारी के समक्ष ब्यान देते हुए गांव के 3 दबंगों पर छेड़खानी का विरोध करने पर मिट्टी का तेल छिड़क कर हत्या करने का आरोप लगाया था. घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पीड़िता को पटना के पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया जहां एक माह बाद इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई. परिजनों को घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में जमकर हंगामा किया.

इसके बाद परिजनों ने आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर शव को पटना के करगिल चौक पर रखकर जमकर हंगामा किया. पुलिस प्रशासन के खिलाफ़ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. इस कारण यातायात बाधित हो गया. हालांकि मौके पर स्थानीय थाना पुलिस और ट्रैफिक के जवानों ने यातायात को सामान्य कराते हुए किसी तरह परिजनों को समझा-बुझाकर यातायात को सामान्य कराया. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों को पीएमसीएच टीओपी प्रभारी ने न्याय का भरोसा दिलाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना की पुष्टि होते ही आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है.

