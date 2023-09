Bihar: स्कूल में गर्ल्स स्टूडेंट्स को आया गुस्सा, कार में कर डाली तोड़फोड़ , VIDEO में दिखा ऐसा हंगामा

बिहार (Bihar) में एक हाई स्कूल (High School) की गर्ल्स स्टूडेंट्स (Girls Students) का गुस्सा तब सातवें आसमान में चढ़ गया जब उन्हें बैठने की खराब व्यवस्था का सामना करना पड़ा. बिहार के वैशाली (Bihar’s Vaishali) में गर्ल्स स्टूडेंट्स ने स्कूल से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा काटा. बड़ी संख्या में छात्राओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की.

छात्राओं ने एक स्कार्पियो कार में भी तोड़फोड़ कर डाली, हालाकि वायरल वीडियो में कुछ छात्राएं हंसती हुई भी नजर आ रहीं हैं.