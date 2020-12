Gold News Today: बिहार (Bihar) में लूट का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी के होश उड़ा रखे हैं. जहां हथियारों से लैस कुछ युवक चोरी के इरादे से ज्वेलरी शॉप में घुसे और 14 किलो सोना और 2 लाख कैश पर हाथ साफ करके फरार हो गए. डकैती का यह हैरान कर देने वाला मामला बिहार के दरभंगा (Darbhanga) जिले का है. जहां हथियारों से लैस कुछ बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में घुसे और 14 किलो सोना लेकर भाग निकले. Also Read - Bihar News In Hindi: शराबबंदी कानून लागू करने में विफल रहने पर बिहार के 3 SHO निलंबित

इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें इन युवकों के हाथ में बंदूकें देखी जा सकती हैं. घटना सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है. जहां लुटेरे मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे थे. ये लुटेरे बारी-बारी से दुकान में घुसे और व्यवसायी को पिस्तौल की बट से जख्मी कर दिया. इसके बाद इन लुटेरों ने करीब 10 मिनट के अंदर पूरे आभुषण बैग में भरे और फायरिंग करते हुए फरार हो गए.

#WATCH | Armed assailants loot gold in broad daylight from a jewellery shop in Darbhanga, Bihar.

14 kgs of gold and Rs 2 lakhs cash has been stolen according to an official police report. pic.twitter.com/aHC4mJ49As

