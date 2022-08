Hatana hai, Modi ko hatana hai: बिहार में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने एनडीए (NDA) का साथ छोड़कर एक बार फिर महागठबंधन (Mahagathbandhan) के साथ मिलकर सरकार बना ली. 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा (BJP) के साथ गठबंधन को विधिवत रूप से खत्म कर दिया. RJD, कांग्रेस, हम के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने राज्य में नई सरकार बनाई है. जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, तब से भाजपा उनके और RJD के खिलाफ लगातार हमलावर है. इस बीच स्वयं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी JDU और लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की पार्टी RJD भी भाजपा पर तीखे हमले कर रहे हैं.Also Read - हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका- दो विधायकों ने छोड़ा 'हाथ का साथ', BJP का थामा दामन

RJD सुप्रीमो लालू यादव से जब साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘हमें तानाशाही सरकार को हटाना है. हटाना है, मोदी को हटाना है.’ 2024 के प्रश्न पर नीतीश कुमार ने कहा था कि उनके पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं. नीतीश कुमार ने स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से यह स्पष्ट है कि वह केंद्र की राजनीति में आने को लेकर भी सकारात्मक हैं. Also Read - बिहार की सियासत पर दिल्ली में मंथन, बैठक में अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा भी रहे मौजूद

#WATCH | "We have to oust the dictatorial govt. Hatana hai, Modi ko hatana hai," says RJD chief Lalu Prasad Yadav says when asked about 2024 polls

"Sushil Modi is a liar. It's all wrong," when asked about BJP MP Sushil Modi's allegations after the new Govt came to power in state pic.twitter.com/L7LcH8jCLo

— ANI (@ANI) August 17, 2022