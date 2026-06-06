'TRP के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये खान नहीं अभिमान सर हैं', स्‍थानीय पार्षद ने विवाद पर किये कई खुलासे

Khan Sir Controversy: खान सर के पैतृक गांव के पार्षद आदित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने गांव के लिए कभी कुछ नहीं किया. इतना ही नहीं एक बार तो फैसल खान ने अपने घर के सामने नाली तक बनने नहीं दिया.

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खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं. (Photo: AI)

कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी के मामले में विवादों में खान सर

बॉडीगार्ड्स ने बयान दिया कि खान सर के आदेश पर ही गोली चलाई.

पुलिस पहले ही दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

Khan Sir Coaching Centre Firing Controversy: बिहार की राजधानी पटना में फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ (Khan Sir News) से जुड़ा मामला गरमाता जा रहा है. कदमकुआं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने के बाद खान सर ने शनिवार (जून, 06, 2026) को सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. पटना पुलिस ने कदमकुआं इलाके में उनके कोचिंग सेंटर में हुई फायरिंग के सिलसिले में FIR दर्ज की थी. इसके बाद से ही उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. खान सर के खिलाफ यह FIR हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है.

पुलिस ने खान सर पर क्यों की कार्रवाई?

पुलिस ने यह कार्रवाई खान सर के बॉडीगार्ड्स के बयानों के बाद की, जिन्होंने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया था कि उन्होंने उन्हें निर्देश दिया था, ‘तुम गोली चलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा.’ इन बयानों के आधार पर, पुलिस ने फैसल खान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया.

क्या कहते हैं खान सर के पार्षद?

उधर, एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए खान सर के पैतृक गांव यूपी के देवरिया के उनके स्थानीय पार्षद ने कई खुलासे किये. स्थानीय पार्षद आदित्य सिंह ने खान सर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि अपनी TRP के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं. वह खान सर नहीं अभिमान सर हैं. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का नियम सिर्फ दूसरों के लिए है. खान सर उसी नियम का हवाला देकर दूसरों पर कार्रवाई करवा लेते हैं, लेकिन उनपर यह लागू नहीं होता.

उन्होंने गांव के विकास के लिए बन रहे नाली को भी रुकवा दिया, क्योंकि यह उनके घर के सामने से जा रहा था. उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि वह सीधे डीएम को फोन करते हैं और उसके बाद पूरा प्रशासन यहां पहुंच जाता है. आदित्य ने बताया कि पहले मैं उनके बहुत मानता था, लेकिन जबसे इनके तेवर और अभिमान को देखा मैंने इनसे दूरी बना ली. आदित्य ने यह भी बताया कि खान सर ने कभी गांव के लिए कुछ भी नहीं किया है.

Q1.क्यों विवादों में हैं खान सर?

खान सर के कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनपर शिकंजा कसा.

Q2.किस आरोप में खान सर पर हुई FIR?

खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को दिये बयान में बताया कि गोली उन्होंने खान सर के कहने पर चलाया था.

Q3.खान सर के ऊपर लगी कौन-कौन सी धाराएं?

खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं.

Q4.खान सर मामले में पटना पुलिस ने क्या कहा?

पटना के SP कार्तिकेय शर्मा ने कहा जो भी एविडेंस सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2 जून को कोचिंग सेंटर में हुई झड़प से जुड़ा है, जिसके दौरान बॉडीगार्ड्स के गोलियां चलाते हुए वीडियो सामने आए थे. पुलिस पहले ही दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जांच के दौरान खान सर से भी पूछताछ की गई थी. पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने कहा, ‘मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है. फिलहाल, जांच चल रही है. हम सही पूछताछ और जांच के बाद अगला कदम उठाएंगे’ FIR के बाद, खान सर के सपोर्ट में सैकड़ों स्टूडेंट्स ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के बाहर जमा हुए थे और उनके पक्ष में नारे भी लगाए थे.