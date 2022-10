मुजफ्फरपुर: बिहार (Bihar) में भी हिजाब को लेकर एक विवाद (Hijab controversy in Bihar) सामने आया है. बिहार के मुजफ्फरपुर शहर की एक छात्रा (Students at MDDM college in Muzaffarpur) ने रविवार को आरोप लगाया कि एक कॉलेज में परीक्षा के दौरान पुरुष शिक्षक ने उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, क्योंकि उसने इम्तिहान के दौरान हिजाब हटाने से इनकार कर दिया था. छात्रा ने दावा किया कि शिक्षक ने उसे राष्ट्र विरोधी कहा था और उसे पाकिस्तान जाने के लिए कहा.Also Read - तेजस्वी यादव जल्द बनेंगे बिहार के CM, आरजेडी विधायक असफी ने किया बड़ा दावा, बीजेपी बोली- नीतीश कुमार के लिए आश्रम तैयार

यह घटना महंत दर्शन दास महिला कॉलेज (एमडीडीएम) में हुई जो शहर के मिठनपुरा इलाके में स्थित है, जहां इंटरमीडिएट के विद्यार्थी जांच परीक्षा के लिए आए थे. जो विद्यार्थी ”जांच परीक्षा” में सफल होते हैं, वे ही अंतिम इम्तिहान में बैठने के योग्य होते हैं. Also Read - पाकिस्तान से 100 हिंदू जोधपुर पहुंचे, बोले- उत्पीड़न और भेदभाव के कारण नहीं जाना चाहते वापस

कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ के. प्रिया ने कहा, ” छात्रा को हिजाब पहनने से नहीं रोका गया था. उसे केवल अपने कान दिखाने के लिए कहा गया था, क्योंकि आशंका थी कि उनके पास ब्लूटूथ उपकरण हो सकता है. Also Read - Mani Haghighi: हिजाब पर संग्राम के बीच फिल्म निर्माता का पासपोर्ट जब्त, ईरानी सरकार ने ब्रिटेन जाने से रोका

स्थानीय मिठनपुरा थाने के प्रभारी (एसएचओ) श्रीकांत सिन्हा ने कहा कि विवाद तब हुआ, जब परीक्षा शुरू हुई ही थी.

एसएचओ ने कहा, हमने दोनों पक्षों की काउंसलिंग की और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. फिलहाल मामला दर्ज करने या इलाके में अतिरिक्त बल तैनात करने की जरूरत नहीं है. लेकिन हम स्थिति पर नजर रखेंगे.

प्रधानाचार्य ने कहा, “हिजाब कोई मसला नहीं था. कई विद्यार्थी मोबाइल फोन लेकर आए थे, जो नियमों के खिलाफ था. यह लड़की उन विद्यार्थियों में थी, जिनसे परीक्षा हॉल के बाहर अपने मोबाइल रखकर आने को कहा गया था.” प्रिया ने कहा कि छात्रा से सिर्फ कान दिखाने के लिए कहा गया था, क्योंकि एक शिक्षक को सिर्फ इसकी जांच करनी थी कि क्या उनके पास ब्लूटूथ उपकरण है या नहीं.

It’s shocking that a class 11th girl will behave like this. It seems somebody has misdirected her in the name of religion and hijab. There’s no discrimination based on religion or caste on school premises: College Principal pic.twitter.com/0rr5h9I2XQ

— ANI (@ANI) October 16, 2022