'जब रावण का भाई विभीषण राम की शरण में आ सकता है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं'

Nitish joining NDA: रविवार (28 जनवरी) को नीतीश कुमार नें बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया जिससे कि बिहार की सियासय हलचस तेज हो गई. वहीं नीतिश कुमार की पार्टी JDU ने RJD के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया. इसके बाद जनता दल यूनाइडेट (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हो गए.

इसके बाद उन्होंने फिर से सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण कर ली. इसी को लेकर संतातन धर्म के जाने माने आचार्य जगद्गुरु रामभद्रचार्य ने अपनी खुशी जताई है. वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा है.

रामभद्रचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीति में ये सब होता रहता है. जहां लोगों को सम्मान मिलता है अक्सर लोग वहीं रहना चाहिए. नीतीश कुमार को वहां सम्मान नहीं मिल रहा था. उन्होंने कहा कि जब रावण का भाई विभीषण राम के शरण में आ सकता है तो नीतीश कुमार के आने में क्या अंतर पड़ता है.

नीतीश कुमार ने जबसे NDA के साथ गठबंधन किया है तबसे बयानबाजी तेज हो गई है इसी को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद कृष्णम ने भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कैप्टनही INDIA गठबंधन को छोड़कर चला गया, ये हमारे लिए बहुत दुखःद है. हमें इसका चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार की नौबत क्यों आई?

#WATCH | Delhi: On Nitish Kumar taking oath as Bihar CM after joining NDA, Congress leader Acharya Pramod Krishnam says, “…Captain (Nitish Kumar) has left the INDIA alliance, it is very sad for us. We need to think as to why this situation happened…” (28.01) pic.twitter.com/KgTvEcexLA

— ANI (@ANI) January 28, 2024