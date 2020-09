नई दिल्ली: बिहार के पूर्व सीएम और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (Hindustani Awam Morcha) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला लिया है. मांझी ने महागठबंधन को बड़ा झटका देते हुए अपनी पार्टी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को एनडीए में शामिल कर लिया है. हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा अब एनडीए से तालमेल कर चुनाव लड़ेगा. इसके साथ ही मांझी ने कहा कि जेडीयू में पार्टी का विलय नहीं होगा. पार्टी बनी रहेगी. हम बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. Also Read - कभी नीतीश के खास रहे अनुपम सुमन अब उनके खिलाफ लड़ेंगे चुनावी जंग, दी थी ये चुनौती

एनडीए में शामिल होने की घोषणा के बाद जीतनराम मांझी ने कहा कि हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा बन रही है. इसके अलावा अभी कोई और बात नहीं हुई है. खासकर बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि हम बिना किसी शर्त के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं. सीटों को लेकर आगे चर्चा हो जाएगी. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: मांझी फिर से NDA की नाव में होंगे सवार, कल करेंगे ऐलान

We have forged an alliance with Janata Dal (United) & have become a part of the National Democratic Alliance (NDA). There has been no discussion about seat-sharing in the next Bihar Assembly elections: Hindustani Awam Morcha chief Jitan Ram Manjhi (file photo) pic.twitter.com/u2HWCKTImZ Also Read - Bihar Assembly Polls 2020: शरद यादव फिर थाम सकते हैं JDU का दामन, अटकलें तेज

— ANI (@ANI) September 2, 2020