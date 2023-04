Bihar violence: घोड़े पर सवार पुलिसकर्मी नालंदा के बिहारशरीफ में हिंसा प्रभावित इलाकों में घूम रहे, मंत्री ने अमित शाह पर निशाना साधा

बिहार (Bihar) में रामनवमी उत्सव के दौरान सासाराम ( Sasaram) और नालंदा के बिहारशरीफ (Biharsharif) में भड़के सांप्रदायिक दंगे के बाद अब पुलिस दंगा प्रभावितों इलाकों में गस्त कर रही है. आज सोमवार को नालंदा जिले के बिहारशरीफ में घोड़े पर सवार पुलिसकर्मियों ने हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार एक मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की सोमवार को निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा. प्रदेश सकार के संसदीय मामलों के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा के बाहर यह टिप्पणी की, पिछले हफ्ते सासाराम और बिहारशरीफ शहरों में हुए दंगों पर सत्ताधारी महागठबंधन और विपक्षी दल भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप के मद्देनजर सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के अंदर स्थगित कर दी गई.