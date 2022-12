'अब हम अच्छा फील कर रहे हैं', किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सामने आया Lalu Yadav का वीडियो

Lalu Yadav Kidney Transplant: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का सोमवार को सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया. तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू यादव की सर्जरी सफल रही है. लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने किडनी दी है. ऑपरेशन के एक दिन बाद यानी मंगलवार को लालू यादव (Lalu Yadav Video) का एक वीडियो भी सामने आया. वीडियो में राजद प्रमुख को यह बोलते हुए सुना जा सकता है कि अब हम अच्छा फील कर रहे हैं.

राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी और सांसद डॉक्टर मीसा भारती ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में लालू यादव को यह बोलते हुए सुना जा सकता है कि आप लोगों ने सब दुआ की, अब हम अच्छा फील कर रहे हैं.

मीसा भारती ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आप सब की दुआओं ने ही पापा का मनोबल बढ़ाया, उन्हें बेहतर महसूस करवाया! आज पापा ने आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कहा है!