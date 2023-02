मुझे सीएम बनने की जल्दी नहीं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं: तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav, Bihar: बिहार के उप मुख्यमंत्री (Bihar Deputy CM) तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने राज्य में अगले मुख्यमंत्री (Bihar CM) को लेकर चल रहे सियासी गर्मियों के बीच आज बुधवार को बड़ा बयां देते हुए कहा ,मुझे सीएम बनने की जल्दी नहीं है, वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और वह महागठबंधन (Mahagadhbandan) का नेतृत्व कर रहे हैं. हमारा अंतिम लक्ष्य 2024 तक भाजपा को खत्म करना है.

बता दें की सियासी अटकलों के बीच ललन सिंह ने सोमवार को दावा किया कि 2025 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम चेहरा अभी तय नहीं हुआ है. ललन सिंह के बयान के बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. त्यागी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दिल्ली में मीडियाकर्मियों से कहा कि नीतीश कुमार न केवल 2025 में बल्कि 2030 में भी बिहार का नेतृत्व करेंगे.